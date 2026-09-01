Кошки проявят доверие через особое поведение хозяину

Исследование показало, что у кошек и их хозяев формируется язык доверия. Когда уровень доверия высок, питомцы начинают чаще использовать свои социальные формы поведения, которые могут казаться людям странными.
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