TheUK.one

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Он такой "преподобный" и "святой", что даже коты его не замечают.Обычная проповедь...
  • Леонтий Швец
    Тегеран поддерживает Москва,Пекин.В локации экономических санкций США 24 мая 2020 г исторический прорыв -Иран оказа...Иранский танкер п...
  • natalia belotserkovets
    ничего себе...Американская атом...

Премьер Британии Джонсон потребовал от России выдать подозреваемых по делу Скрипалей

Премьер Британии Джонсон потребовал от России выдать подозреваемых по делу Скрипалей

Великобритания требует от России выдачи подозреваемых по делу Скрипалей.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News заявил, что ждёт от российских властей выдачи подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх