Премьер Британии Джонсон потребовал от России выдать подозреваемых по делу Скрипалей

Великобритания требует от России выдачи подозреваемых по делу Скрипалей.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News заявил, что ждёт от российских властей выдачи подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.