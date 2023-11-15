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Вице-капитан сборной Кубы: «У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. Страна с футбольными традициями и очень сильной лигой»»

Вице-капитан сборной Кубы: «У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. Страна с футбольными традициями и очень сильной лигой»»

Команды проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде.  «У России всегда была сборная с громадным потенциалом.

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