Андрей Клишас: Мы не видим внятной миграционной политики

Вопросы миграционной политики в первую очередь — экономические: не зная, сколько иностранной рабочей силы и в каких отраслях нужно стране, невозможно организовать работу с гастарбайтерами на должном уровне и контролировать приезжих с точки зрения безопасности, уверен председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.