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"Свадебный бум": цены на торжества взлетят до 50% этим летом

"Свадебный бум": цены на торжества взлетят до 50% этим летом

Причина  -  нетерпение  молодоженов,  которые  стремятся  пожениться  как  можно  скорее.  Вместо  тщательной  планирования  свадеб  заранее,  они  обращаются  к  свадебным  агентствам  с  просьбой  организовать  праздник  в  кратчайшие  сроки.

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