"Свадебный бум": цены на торжества взлетят до 50% этим летом

Причина - нетерпение молодоженов, которые стремятся пожениться как можно скорее. Вместо тщательной планирования свадеб заранее, они обращаются к свадебным агентствам с просьбой организовать праздник в кратчайшие сроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии