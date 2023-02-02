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Тарасова прокомментировала слухи о грозящей Костомарову ампутации конечностей

У олимпийского чемпиона якобы развился гидроторакс и сепсис, пальцы на руках и ноги начали отмирать. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о грозящей фигуристу Роману Костомарову ампутации конечностей.

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