ЛДПР предложила обеспечить военкоров статусом ветеранов военной журналистики

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили внести в Закон «О Ветеранах» новую категорию для военных корреспондентов — ветераны военной журналистики, а также предусмотреть для нее меры социальной поддержки.
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