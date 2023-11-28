ЛДПР предложила обеспечить военкоров статусом ветеранов военной журналистики

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с лидером Леонидом Слуцким предложили внести в Закон «О Ветеранах» новую категорию для военных корреспондентов — ветераны военной журналистики, а также предусмотреть для нее меры социальной поддержки.