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Шестеркин после 3:5 от «Нью-Джерси»: «Сегодня снова сыграл дерьмово. Мне стыдно»

Игорь Шестеркин взял на себя вину за поражение от «Нью-Джерси» (3:5).  Российский вратарь «Рейнджерс» отразил 33 броска из 37 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс».

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