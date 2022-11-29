Шестеркин после 3:5 от «Нью-Джерси»: «Сегодня снова сыграл дерьмово. Мне стыдно»

Игорь Шестеркин взял на себя вину за поражение от «Нью-Джерси» (3:5). Российский вратарь «Рейнджерс» отразил 33 броска из 37 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс».
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