Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Мужчина, который подозревается в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, признал вину. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии