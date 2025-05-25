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Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Мужчина, который подозревается в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, признал вину. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

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