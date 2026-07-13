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Бывший депутат Рады назвал причину отставки Свириденко

Бывший депутат Рады назвал причину отставки Свириденко

Бывший народный депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с «Известиями» заявил, что уход премьер-министра Украины Юлии Свириденко стал следствием борьбы между различными группами влияния за контроль над новым составом кабинета министров.

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