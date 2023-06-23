ЛДПР пытается отменить ЕГЭ

Законопроект внесён в Госдуму.фото: obrnadzor.gov.ru--> Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил 23 июня замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.
Законопроект внесён в Госдуму.фото: obrnadzor.gov.ru--> Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил 23 июня замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.
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