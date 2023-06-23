ГлагоL

22 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    И генерал оказался прав.Украинский генера...
  • Alex Немо
    Видать тролля заклинило или понос начинается. Ну ничего, бывает и похуже. Главное к туалету держись поближе, не дай б...В Крыму взорвался...
  • Громыко
    Провокатор и скандалитс НемоВ Крыму взорвался...

ЛДПР пытается отменить ЕГЭ

ЛДПР пытается отменить ЕГЭ

Законопроект внесён в Госдуму.фото: obrnadzor.gov.ru--> Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил 23 июня замруководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх