Холли Берри рассказала о переломах, полученных за все годы съемок в фильмах

Холли Берри рассказала о травмах, полученных за все годы съемок в фильмах. В беседе с коллегой по ленте «Союз» Марком Уолбергом 57-летняя актриса отметила, что ради работы освоила бразильское джиу-джитсу, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо и научилась стрелять, а также капоэйру специально для фильма «Женщина-кошка» 2004 года.