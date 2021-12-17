Коронавирус «Омикрон» всерьез напугал высокопоставленного представителя ВОЗ

Посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро предупреждает о «беспрецедентном» распространении варианта коронавируса «Омикрон» после того, как Великобритания зафиксировала самый высокий уровень ежедневных случаев заболевания с момента начала пандемии .