MeMo-Logic

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Коронавирус «Омикрон» всерьез напугал высокопоставленного представителя ВОЗ

Коронавирус «Омикрон» всерьез напугал высокопоставленного представителя ВОЗ

Посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро предупреждает о «беспрецедентном» распространении варианта коронавируса «Омикрон» после того, как Великобритания зафиксировала самый высокий уровень ежедневных случаев заболевания с момента начала пандемии .

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