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Царьград

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Чехия может отменить поставку 500 тыс. снарядов Украине: позиция Бабиша.

Чехия может отменить поставку 500 тыс. снарядов Украине: позиция Бабиша.

Чехия может не отправить Украине 500 тыс. снарядов в 2025 году, если к власти придёт оппозиционная партия ANO под руководством Андрея Бабиша.

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