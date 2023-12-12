Самый запрашиваемый салат в моей семье "Кольцо Венеры": хорошо, что он не дорогой и готовить можно часто

На мой вопрос семье перед праздниками "какой салат приготовить?", чаще всего слышу в ответ "Кольцо Венеры " Ещё бы, это очень вкусный салат, а главное не тяжелым за счет отсутствия в нем картошки, яиц и моркови.
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