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Самый запрашиваемый салат в моей семье "Кольцо Венеры": хорошо, что он не дорогой и готовить можно часто

Самый запрашиваемый салат в моей семье "Кольцо Венеры": хорошо, что он не дорогой и готовить можно часто

На мой вопрос семье перед праздниками "какой салат приготовить?", чаще всего слышу в ответ "Кольцо Венеры " Ещё бы, это очень вкусный салат, а главное не тяжелым за счет отсутствия в нем картошки, яиц и моркови.

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Комментарии
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ИК
Ирина Колмыкова
Ценю семейные отношения, где готовят по просьбе домочадцев. Умничка, свою семью надо беречь и баловать, а в центральным звеном должна быть взаимность. Только так. Благодарю за салатик.
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11 час.
НС
Наталья Середа
Нравится, когда в салате не мешанина,а небольшое количество ингредиенов.Спасибо! Понравился рецепт.Приготовим на домашнем майонезе.👍🙏😍
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11 час.
Галина Черныш
Можно добавить яблоко.
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10 час.

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