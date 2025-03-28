В Барнауле признали виновной управляющую бассейном, в котором утонул ребенок

Женщина получила условный срок В Барнауле бывшая управляющая комплексом открытых бассейнов "Пляж" признана виновной в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности утопление ребенка, сообщили в СК Алтайского края.
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