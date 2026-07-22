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Захарова уличила Рубио в лицемерии в вопросе переговоров с Ираном

Захарова уличила Рубио в лицемерии в вопросе переговоров с Ираном

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 июля раскритиковала заявление госсекретаря США Марко Рубио, обвинившего Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Вашингтоном.

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