Первый блин комом: туляки поделились масленичными традициями и историями

В 2024 году масленичная неделя стартовала 11 марта, при этом народные гуляния продлятся до 17 числа. Согласно традициям, первая половина недели связана с уборкой и подготовкой к торжествам, а вторая – с отдыхом и праздником.
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