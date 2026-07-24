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Нацбанк Казахстана снизил ставку

Нацбанк Казахстана снизил ставку

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 17 до 16,75 процента. В заявлении главы регулятора Тимура Сулейманова говорится, что при принятии такого решения было учтено достигнутое снижение годовой инфляции, что позволило пропорционально скорректировать ‌степень жесткости денежно-кредитных условий.

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