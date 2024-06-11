В Чувашии сотрудники полиции и общественники провели встречу со студентами «Диалог на равных» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» сотрудники МВД по Чувашской Республике и представители Общественного совета при ведомстве Ирина Булыгина и Кирилл Лукин провели встречу со студентами Чебоксарского экономико-технологического колледжа «Диалог на равных».