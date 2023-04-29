Федотов: к Чалову поздней осенью были вопросы по реализации

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре нападающего команды Федора Чалова. «Футболист, как и музыкант, раскрывается, когда чувствует доверие, многое понимает и максимально выкладывается.
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