RT Russia

11 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zxc321 Шаинский
    ЧТо ж ты за мудель такой, Веррёвкин?😃Умер модельер Вяч...
  • Елена Имаева
    Военную идиотскую форму создал Юдашкин.Умер модельер Вяч...
  • Александр Веревкин
    Почему я не горюю? Почему мне не жалко Зайцева? Наверное потому, что мода и профессиональный спорт - это чистый сатан...Умер модельер Вяч...

Федотов: к Чалову поздней осенью были вопросы по реализации

Федотов: к Чалову поздней осенью были вопросы по реализации

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре нападающего команды Федора Чалова. «Футболист, как и музыкант, раскрывается, когда чувствует доверие, многое понимает и максимально выкладывается.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх