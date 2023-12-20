Андрей Травников на своей пресс-конференции оценил экономические показатели Новосибирской области.По итогам уходящего 2023 года в Новосибирской области ожидается рост валового регионального продукта на 2,3%, а индекса промышленного производства – на 4,4%.
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