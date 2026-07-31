«Финал будет всегда один»: сбывается предсказание Путина

Предсказание Путина о Германии связали с кризисом промышленности Иллюстрация: "Блокнот" Российский президент предвидел важные процессы в экономике Европы.
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