Споткнулся и упал: Овечкин рассказал, что прыгнул на лед после шайбы случайно

Adam Hunger/AP/TASS Но он все таки сделал это – переписал историю. После финальной сирены Александра Великого встречали в раздевалке как героя – Гретцки еще раз зашел поздравить Овечкина и в шутку заметил, что после его рекорда журналистов и камер было намного меньше.