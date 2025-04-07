Споткнулся и упал: Овечкин рассказал, что прыгнул на лед после шайбы случайно

Adam Hunger/AP/TASS Но он все таки сделал это – переписал историю. После финальной сирены Александра Великого встречали в раздевалке как героя – Гретцки еще раз зашел поздравить Овечкина и в шутку заметил, что после его рекорда журналистов и камер было намного меньше.
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