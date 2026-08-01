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ТАСС

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ВС РФ уничтожили блиндаж, автомобиль и пехоту ВСУ на славянском направлении

ВС РФ уничтожили блиндаж, автомобиль и пехоту ВСУ на славянском направлении

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бойцы 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили блиндаж, автомобиль, а также пехоту противника на славянском направлении СВО.

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