ВС РФ уничтожили блиндаж, автомобиль и пехоту ВСУ на славянском направлении

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бойцы 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 2-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили блиндаж, автомобиль, а также пехоту противника на славянском направлении СВО.
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