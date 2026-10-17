Продажи автомобилей, собранных в России, за январь – сентябрь 2026 года перевалили за 687 тыс. штук. Это на 23,4% больше, чем годом ранее, а доля отечественных машин достигла 63,8%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Бренд Volga перес...
- СФ Выяснилось, наско...
- Популярный надежн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым