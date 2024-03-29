Булгакова, Бродского и Глинку признали на Украине "символами имперской политики"

Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал писателя Михаила Булгакова, поэта Иосифа Бродского, композитора Михаила Глинку и всех декабристов "символами российской имперской политики" и запретил их памятники и использование их имен в географических названиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии