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Булгакова, Бродского и Глинку признали на Украине "символами имперской политики"

Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал писателя Михаила Булгакова, поэта Иосифа Бродского, композитора Михаила Глинку и всех декабристов "символами российской имперской политики" и запретил их памятники и использование их имен в географических названиях.

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