Де Лео получит 400 тысяч долларов и до 50% бонусов от «Барыса» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Ранее 28-летний форвард подписал контракт с клубом из Казахстана на год. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Де Лео получит 400 тысяч долларов (около 36 млн рублей по текущему курсу – Спортс’‘) за сезон-2024/25.