В Калужской области задержали подозреваемого в поджоге военкомата

ФСБ задержала 18-летнего гражданина России, действовавшего по заданию украинских спецслужб. У него изъяли канистры с легковоспламеняющейся смесью, которыми он планировал поджечь здание военкомата в Калужской области.
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