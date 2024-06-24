Понедельник, 2️⃣4️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День Республики Чувашия 🙏Духов день (День Святого Духа) ⛪️Католическое Рождество Иоанна Крестителя 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1710 год - близ Санкт-Петербурга основано Царское село 📔 1717 год - представителями английских масонских лож учреждена Великая ложа Англии 📔 1812 год - французская армия под командованием Наполеона вторглась на территорию Российской империи, что послужило началом Отечественной войны 1812 года 📔 1941 год - в СССР создано информационно-пропагандистское ведомство "Совинформбюро" 📔 1945 год - в Москве на Красной площади прошёл Парад Победы, кульминацией которого стало бросание нацистских знамён и штандартов к мавзолею Ленина 📔 1982 год - на корабле "Союз-Т-6" в космос отправился первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен 📔 1990 год - на стадионе Лужники в Москве прошёл последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".