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Жительница Челябинска «сняла порчу» с незнакомки за 276 тысяч рублей. Теперь ее будут судить

Жительница Челябинска «сняла порчу» с незнакомки за 276 тысяч рублей. Теперь ее будут судить

В Челябинске будут судить местную жительницу за мошенничество в крупном размере. По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемая на улице Калмыкова подошла к незнакомой 66-летней женщине, спросила дорогу и предложила снять с нее «порчу».

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