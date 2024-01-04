«Мы вас услышали» — в RoboCop: Rogue City добавят новую фишку, о которой просили гейме...

«Мы вас услышали» — в RoboCop: Rogue City добавят новую фишку, о которой просили геймерыРазработчики высокооцененного шутера от первого лица RoboCop: Rogue City сообщили, что уже в скором времени добавят в игру фишку, о которой просили многие геймеры.