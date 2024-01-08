#ЦифраДня 460 студентов колледжей Ивановской области обучаются по проекту «Профессионалитет» По новым образовательным программам в 10 колледжах обучают будущих работников предприятий легпрома - возрождающейся отрасли промышленности региона.
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