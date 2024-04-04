Школьники Кабардино-Балкарии стали участниками комплексных занятий по ПДД «Весна без ДТП»

В Кабардино-Балкарии состоялись комплексные занятия по ПДД «Весна без ДТП». Мероприятия по углубленному изучению Правил дорожного движения в Баксанском, Зольском, Прохладненском, Эльбрусском и Урванском районах.
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