В ЯНАО выросла сумма государственного долга

На Ямале за счет предоставления новых госгарантий на 12 млн рублей выросла долговая нагрузка. Сумма государственного долга округа к сентябрю 2024 года составила четыре млрд 946 млн рублей, сообщает департамент финансов ЯНАО.
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