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Когда случается стрелковый бой с рукопашной, наши бойцы всегда верх берут. Это вам не мышьяком воду по ночам травить, как это делают хохлы

Когда случается стрелковый бой с рукопашной, наши бойцы всегда верх берут. Это вам не мышьяком воду по ночам травить, как это делают хохлы

Противник у нас очень креативный. Против нас воюет целое гигантское КБ людоедов, террористов и садистов.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Я когда-то прочитал про бендеровцев-карателей,которые изобрели порядка 140 видов пыток! Попробуйте повторить...хотя бы мысленно,- сколько у вас получится?10-20? А дальше слабо?? А бендеровцам в лёгкую...
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