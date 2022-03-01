ИЗВЕСТИЯ iz

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Эксперты оценили вероятность экстренного вхождения Украины в ЕС

Эксперты оценили вероятность экстренного вхождения Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, реальные переговоры могут начаться лишь после того, как там закончатся боевые действия, однако и тогда не факт, что речь зайдет о полноценном членстве.

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