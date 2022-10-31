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РФ приостанавливает движение судов по «зерновому коридору» в Чёрном море

РФ приостанавливает движение судов по «зерновому коридору» в Чёрном море

Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает движение судов по «зерновому коридору» в акватории Чёрного моря по вывозу зерна из украинских портов в рамках «зерновой сделки», участие в которой Россия приостановила накануне 22:38, Москва, Министерство обороны РФ заявило, что приостанавливает движение любых судов по «зерновому коридору», который был использован террористическим режимом Зеленского для атаки на ЧФ […] The post РФ приостанавливает движение судов по «зерновому коридору» в Чёрном море first appeared on Tochka Zрения.

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