Мэр Днепропетровска потребовал запретить "Оливье": "Давайте отказываться от этих советских привычек"

Борис Филатов считает, что украинцы не должны готовить салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой".Мэр города Днепропетровска, который расположен на Украине, Борис Филатов потребовал запретить салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой" как советские привычки.