Царьград

5 303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    На Рождество Доне...
  • radiofree RF
    Если получится,то это будет что-то!!!!!"Прольётся кровь"...
  • Lyudmila
    Пока не будет закона и быстрого решения суда, а не бесконечной тягомотины на подобные преступления мигрантами, никако...Мигранты после из...

Мэр Днепропетровска потребовал запретить "Оливье": "Давайте отказываться от этих советских привычек"

Мэр Днепропетровска потребовал запретить "Оливье": "Давайте отказываться от этих советских привычек"

Борис Филатов считает, что украинцы не должны готовить салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой".Мэр города Днепропетровска, который расположен на Украине, Борис Филатов потребовал запретить салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой" как советские привычки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх