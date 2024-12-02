Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В РФ предложили учредить зарплату для ухаживающих за детьми-инвалидами

В РФ предложили учредить зарплату для ухаживающих за детьми-инвалидами

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой введения специальной государственной выплаты в виде заработной платы или пенсии для родителей, которые посвятили себя уходу за тяжелобольными детьми, отказавшись от возможности работать, сообщает RT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх