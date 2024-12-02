В РФ предложили учредить зарплату для ухаживающих за детьми-инвалидами

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой введения специальной государственной выплаты в виде заработной платы или пенсии для родителей, которые посвятили себя уходу за тяжелобольными детьми, отказавшись от возможности работать, сообщает RT.