Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС

Будь в курсе✴

Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Об этом свидетельствует записка экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, передает РИА Новости.