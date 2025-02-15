Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС

Нацизм на Украине всколыхнет Европу. Об этом свидетельствует записка экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года, обнародованная вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым, передает РИА Новости.
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