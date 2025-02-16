РЖД заработают на падающей погрузке. Кузбасс подался в дипломатию. Вагоны прижали к ногтю. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было обсуждение новой тарифной системы РЖД, прогнозы по объёмам инвестпрограммы монополии на текущий год и планы Минэнерго найти меры поддержки угольной отрасли.
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