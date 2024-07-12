Путин открыт к диалогу, заявил Песков

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к диалогу, но для того, чтобы рассматривать все вопросы сложившейся ситуации в мире в комплексе, а не отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.