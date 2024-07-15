Империя лжи, разорванная в клочья

Это было ожидаемо при том уровне накала страстей в противостоящих лагерях.В интервью Guardian советник Трампа и бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон говорил, что до выборов президента в ноябре на кандидата от республиканцев может быть совершено покушение.
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