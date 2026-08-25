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Царьград

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Сенат США утвердил новые пошлины на российские энергоносители

Сенат США утвердил новые пошлины на российские энергоносители

Сенат США принял законопроект о пошлинах на импорт российских энергоносителей. Замглавы словацкой партии Smer Любош Блаха выразил сомнения в отказе Словакии от закупок российских ресурсов и в значительном влиянии пошлин на ее рынок труда.

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