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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» удивлен расходами «МЮ» на Йоро – он был готов заплатить не больше 30 млн евро. Некоторые клубы считают, что 62+8 млн – слишком много

«Реал» удивлен расходами «МЮ» на Йоро – он был готов заплатить не больше 30 млн евро. Некоторые клубы считают, что 62+8 млн – слишком много

Сообщалось, что манкунианцы заплатили «Лиллю» 62 млн евро, еще 8 млн – бонусы. The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 млн евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.

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