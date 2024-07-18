«Реал» удивлен расходами «МЮ» на Йоро – он был готов заплатить не больше 30 млн евро. Некоторые клубы считают, что 62+8 млн – слишком много

Сообщалось, что манкунианцы заплатили «Лиллю» 62 млн евро, еще 8 млн – бонусы. The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 млн евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.