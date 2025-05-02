WP: слова Трампа о «трилионной» цене ресурсов Киева могут не подтвердиться

Заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что запасы украинских полезных ископаемых могут стоить «триллионы долларов», могут не соответствовать действительности, пишет американское издание The Washington Post.
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