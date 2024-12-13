Иноагентам перекроют заработок в России: Володин сообщил о новых поправках

Государственная Дума через несколько дней вернётся к рассмотрению поправок к закону об иноагентах. Если его примут, предателям уже не удасться сидеть на двух стульях: поносить Россию, одновременно на ней зарабатывая.
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