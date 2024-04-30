На KazanForum обсудят развитие молодежного предпринимательства

На предстоящем XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет организован семинар на тему «Молодежное предпринимательство как основа для укрепления международных культурно-экономических связей».
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