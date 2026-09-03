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Сорокин о жизни в Китае: «Адаптировался быстро – партнеры помогли, «Чэнду» выделил переводчика. Бывают забавные истории – пошел в химчистку, счет 98 юаней, а списали 13 тысяч. Ошиблись при вводе, видимо»

Защитник « Чэнду Жунчэн »  Егор Сорокин рассказал о трудностях жизни в Китае ,связанных с языковым барьером.

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